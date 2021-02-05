أمريكا تسجل أكثر من 119 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بأكثر من 119 ألفا، كما سجلت أكثر من 4.9 ألف وفاة جديدة.





ووفقا لبيانات الجامعة، اليوم الجمعة: "تم تسجيل 119.931 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية فى الولايات المتحدة، كما تم تسجيل 4.941 حالة وفاة"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". ومنذ بداية انتشار الفيروس، أصيب أكثر من 26.6 مليون شخص بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة، وتوفى هناك من جراء ذلك أكثر من 455 ألفا.

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