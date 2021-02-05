خلال 24 ساعة.. الكويت تسجل 940 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 940 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الصحة الكويتية في بيان لها منذ قليل بأن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان ارتفع إلى 169190.

كما سجلت الصحة الكويتية حالتي وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة حتى الان 964 حالة.

فيما رصدت الوزارة تعافي 456 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 160554.

وأشارت الصحة الكويتية إلى أنه تم إجراء 11497 مسحة خلال الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الفحوصات 1579381 فحص.