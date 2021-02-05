أول تعليق إماراتي على تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا

أثنت ‏الخارجية الإماراتية في بيان لها اليوم على جهود الأمم المتحدة بشأن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيانها : نؤكد تعاوننا الكامل مع السلطة الجديدة بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار وتطلعات الشعب الليبي.

وأضاف البيان : ‏دولة الإمارات ترحب بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة وتعرب عن أملها في أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا.

كما تابعت ‏الخارجية الإماراتية: نتطلع إلى نجاح ما تبقى من مسارات الحل في ليبيا برعاية بعثة الأمم المتحدة.