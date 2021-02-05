أول تعليق إماراتي على تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا

أثنت الخارجية الإماراتية في بيان لها اليوم على جهود الأمم المتحدة بشأن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا.
وقالت الخارجية الإماراتية في بيانها : نؤكد تعاوننا الكامل مع السلطة الجديدة بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار وتطلعات الشعب الليبي.
وأضاف البيان : دولة الإمارات ترحب بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة وتعرب عن أملها في أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا.
كما تابعت الخارجية الإماراتية: نتطلع إلى نجاح ما تبقى من مسارات الحل في ليبيا برعاية بعثة الأمم المتحدة.
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