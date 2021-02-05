نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الشيوخ الأمريكي" يوافق على إبقاء سفارة واشنطن في القدس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، على قرار إبقاء سفارة الولايات المتحدة في القدس بأغلبية 97 مقابل 3.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوكلاهوما، الجمهوري جيم إينهوف إن «التعديل لا ينبغي أن يكون مثيرا للجدل لأي شخص، لقد كان موقفنا في الولايات المتحدة منذ 25 عاما بأن القدس هي عاصمة إسرائيل، ويجب أن تكون سفارتنا في القدس».

وتعود الأصوات الثلاثة المعارضة للقرار للسيناتور الديمقراطي، بيرني ساندرز من فيرمونت، وإليزابيث وارين من ماساتشوستس، وتوم كاربر من ديلاوير.

وينظر إلى التصويت إلى حد كبير على أنه رمزي، باعتبار أن إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن ذكرت بالفعل قبل ذلك أنها لا تنوي نقل السفارة الأمريكية من القدس، وهي الخطوة التي جاءت عام 2018 من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.