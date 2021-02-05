أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي علي حميد شرف

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي علي حميد شرفبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الكابتن بحري علي حميد شرف، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالكفاح والعمل والعطاء تجاه وطنه ومجتمعه.

وأشاد الشيخ صادق بمناقب الفقيد وأدواره النضالية وبما كان يتحلى به من مواقف وآراء وطنية معتدلة ومن تفكير وطني نظيف عمل من أجل الوطن وأبنائه بكل تفانٍ، متسماً بالعقلانية والنزاهة والصدق في كل أعماله الوطنية، كما كان أحد مؤسسي المؤتمر الشعبي العام والذي اسهم في تطوير العمل التنظيمي والسياسي بكل جهد ومثابرة وإخلاص.

ولفت ابوراس إلى أن الوطن خسر برحيل علي حميد شرف واحداً من رجاله المتميزين بفكرهم الوقاد وروحهم المحبة للآخرين، كما فقد شخصية سياسية حوارية ظلت تعمل بكل دأب ومثابرة في خدمة الوطن والمجتمع بصورة عامة، حيث شغل مديراً لموانئ الحديدة، ثم وزيراً للأشغال العامة، والكهرباء، ثم سفيراً لليمن في النمسا، وعضواً في مجلس الشورى، كما كان له بصمات في العمل الإنساني والإجتماعي وشخصية حظيت بإحترام الجميع.

وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن ألمه وحزنه وعظيم مواساته وتعازيه الحارة للمهندس صالح حميد شرف، ونجل الفقيد نبيل علي حميد شرف وإخوانه، وكافة آل شرف بمحافظة حجة والوطن عموماً بهذا المصاب الجلل..

مبتهلاً إلى الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان .

” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.