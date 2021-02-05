وليامز : على الحكومة الليبية المقبلة الالتزام بوقف النار وإخراج المرتزقة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، جاءت تصريحات وليامز تعليقا على إعلان نتائج عملية التصويت، على اختيار السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، التى انتهت باختيار محمد يونس المنفى، رئيسا للمجلس الرئاسى، وموسى الكونى وعبد الله حسين اللافى لعضوية المجلس الرئاسى، وعبد الحميد محمد دبيبه رئيسا للحكومة.

وأضافت وليامز، أنه على الحكومة الليبية المقبلة أن تحصل على ثقة البرلمان خلال 21 يوما.

وتابعت: "يجب على الحكومة الليبية المقبلة أن تحقق العدالة الاجتماعية.. وأن تلتزم بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات فى موعدها".