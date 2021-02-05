لبنان يجيز الاستعمال الطارئ للقاح كورونا الروسى سبوتنيك V

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام، وافقت اللجنة العلمية الفنية التى شكلها وزير الصحة العامة فى حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن للبحث فى تسجيل لقاحات مقدمة من القطاع الخاص، على السماح بإصدار إذن طارئ للقاح الروسى "سبوتنيك V"، على أن يتم استيراده حصرا من قبل مستودع أدوية مجاز.
وجاء ذلك فى خلال اجتماع للجنة ترأسه الوزير حسن بعد ظهر اليوم الجمعة فى وزارة الصحة العامة.
وستستكمل اللجنة فى اجتماعات لاحقة درس طلبات أخرى لاستقدام لقاحات إضافية من بينها اللقاح الصينى "Sinopharm" لحين استكمال الملف خلال الأسبوع المقبل.
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