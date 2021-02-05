الصحة العالمية : معرفة منشأ فيروس كورونا قد تستغرق أعواما

جدة - نرمين السيد - قال عضو فى الفريق الذى تقوده منظمة الصحة العالمية ويزور مدينة ووهان بوسط الصين إنه لن يفاجأ بمدى صعوبة الوصول إلى منشأ جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن الأمر "يحتاج أعواما من البحث".





وقال دومينيك دواير، خبير الميكروبات والأمراض المعدية، اليوم الجمعة، إن الفريق فى ووهان دخل الأماكن التى طلب من السلطات الصينية دخولها حيث يحاول معرفة تفاصيل الأيام الأولى لانتشار فيروس كورونا الذى رُصد لأول مرة فى ووهان.

وقال دواير: "يعلم الجميع كيف انتشر من سوق هوانان فى ووهان، لكن المفتاح هو ما حدث فى هذا الوقت وقبله"، بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف دواير، وهو خبير أسترالى فى مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة المسبب للإيدز وعمل مع منظمة الصحة خلال تفشى سارس وإنفلونزا الطيور، أن "لغز" كوفيد-19 هو أن أوائل حاملى الفيروس بدون أعراض ربما لم يعلموا بإصابتهم.

وزار فريق المحققين مستشفيات ومنشآت أبحاث وسوق المأكولات البحرية الذى سجل أول انتشار للفيروس، وإن كانت اتصالاته فى ووهان مقصورة على زيارات ينظمها الصينيون.

وذكر دواير أن الفريق أنهى زياراته الميدانية ويستعد لتقديم نتائجه بأوضح ما يمكن نظرا لحجم الاهتمام بتقريره المتوقع قبيل انتهاء تصريح إقامته فى الصين البالغ 28 يوما تنتهى بنهاية الأسبوع المقبل.

وقال إن هناك الكثير من العمل المطلوب لمعرفة كيفية نقل الحيوانات، ومنها الخفافيش، للفيروس، فضلا عن الأجساد المضادة فى أجساد المصابين المرض بدون أعراض.