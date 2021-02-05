المفوضية الأوروبية: الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد أدان طرد دبلوماسيين أوروبيين من روسيا

أعلن الناطق باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو، اليوم الجمعة، أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أدان قرار روسيا طرد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين، داعيًا إلى إعادة النظر في هذا القرار.

وقال ستانو في تصريحات لوكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية: "علم الممثل السامي خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه سيتم طرد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين من روسيا. وأدان بشدة هذا القرار رافضًا الاتهامات بمشاركتهم في أنشطة تتعارض مع وضعهم كدبلوماسيين أجانب. وأشار إلى أن القرار يحتاج إلى إعادة النظر" .

ونوه ستانو إلى أن رئيس الدبلوماسية الأوروبية أعرب عن تضامنه مع الدول الأعضاء التي تأثرت بهذا القرار، وهي ألمانيا والسويد وبولندا.

وأعلنت روسيا، في وقت سابق اليوم الجمعة، ثلاثة دبلوماسيين من ألمانيا والسويد وبولندا، أشخاصا غير مرغوب فيهم على أراضيها، على خلفية مشاركتهم في فعاليات غير مصرح بها.

وشهدت عدة مدن روسية احتجاجات غير مصرح بها في الـ23 والـ31 على التوالي من يناير الماضي، على الرغم من التحذيرات العديدة من السلطات، بما في ذلك من خطر الإصابة بـ"كوفيد-19". ووصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، منظمي الأعمال غير المصرح بها بأنهم استفزازيون.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه يحق للجميع التعبير عن رأيهم ، لكن "أي شيء يتجاوز القانون لا يأتي بنتائج عكسية فحسب، بل إنه خطير".