الحياة تعود تدريجيا إلى لبنان.. تفاصيل يكشفها وزير الداخلية

أفاد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد فهمي بان كافة القطاعات داخل البلاد ستفتح تدريجيًا خلال 4 مراحل، مشيرا الي ان كل مرحلة ستمتد على أسبوعين.
وأشار وزير الداخلية اللبناني- في تصريحات صحفية له بعد انتهاء إجتماع اللجنة الوزارية لكورونا- إلى أنه: "مسموح الخروج بواسطة المنصة، وهي المرحلة الاولى، والتي تمتد لأسبوعين".
وأضاف فهمي قائلا " استمرار حظر التجوال ومسموح الخروج عبر تحصيل إذن المنصة لأسبوعين مقبلين، ونحن نعلن تمديد الإقفال مع بعض الاستثناءات".
وختم قائلا : الوضع الاقتصادي سيؤثر سلبًا على الوضع الأمني والجوعان ما بيعمل اللي انعمل بالشمال.
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