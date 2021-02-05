الحياة تعود تدريجيا إلى لبنان.. تفاصيل يكشفها وزير الداخلية

أفاد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد فهمي بان كافة القطاعات داخل البلاد ستفتح تدريجيًا خلال 4 مراحل، مشيرا الي ان كل مرحلة ستمتد على أسبوعين.

وأشار وزير الداخلية اللبناني- في تصريحات صحفية له بعد انتهاء إجتماع اللجنة الوزارية لكورونا- إلى أنه: "مسموح الخروج بواسطة المنصة، وهي المرحلة الاولى، والتي تمتد لأسبوعين".

وأضاف فهمي قائلا " استمرار حظر التجوال ومسموح الخروج عبر تحصيل إذن المنصة لأسبوعين مقبلين، ونحن نعلن تمديد الإقفال مع بعض الاستثناءات".

وختم قائلا : الوضع الاقتصادي سيؤثر سلبًا على الوضع الأمني والجوعان ما بيعمل اللي انعمل بالشمال.