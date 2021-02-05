نواجه أزمة حقيقية.. بايدن يعلن عن تحرك سريع لتمرير خطة إنعاش الاقتصاد

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن فيروس كورونا، يلحق أضرارا شديدة باقتصاد الولايات المتحدة.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي، إن الاقتصاد الأمريكي يعاني من أزمة حقيقية، لكنه أكد أن بلاده ستستعيد قوتها الاقتصادية على مستوى العالم.

وتعهد الرئيس الأمريكي بالتحرك سريعا لتمرير خطته لإنقاذ الاقتصاد في الكونجرس.

وأكد أن عملية توصيل وتوفير اللقاحات للأمريكيين هي المهمة الأولى لخطة الإغاثة الخاصة بجائحة كورونا.

وتابع بايدن "سيتم توزيع 1400 دولار بعد أن حصل الأمريكيون قبل أيام على 600 دولار ضمن حزمة المساعدات".

وأشار إلى أن خطته تركز على حماية الشعب الأمركي ودعم اقتصاد البلاد، موضحا أنه لا داعي للانتظار حتى عام 2025 كي يتم تحقيق "العمالة الكاملة" وسينفذ ذلك في العام المقبل.