أخبار اليمن : قنبلة عنقودية سعودية تصيب 3 أطفال في صعدة

قنبلة عنقودية سعودية تصيب 3 أطفال في صعدةأصيب 3 أطفال اليوم جراء انفجار قنبلة عنقودية محرمة دولياً من مخلفات طيران العدوان السعودي في محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني أن قنبلة عنقودية للعدوان انفجرت بمجموعة من الأطفال في مديرية مجز، ما أدى إلى إصابة 3 منهم بجروح متفاوتة.

وأشار المصدر إلى أن القنابل العنقودية منتشرة في مناطق آهلة بالسكان وأماكن رعي الأغنام بمديرية مجز ومختلف مديريات المحافظة.

