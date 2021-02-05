اعتقال شخصين عثر بحوزتهما على متفجرات فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - اعتقلت الشرطة الألمانية فى برلين، رجلين، اليوم الجمعة، بعد انفجار فى باحة مبنى سكنى، والعثور بداخله على عبوة ناسفة ومواد كيميائية، ويجرى تحقيق فى جميع الاتجاهات لتحديد حيثيات الحادثة.





وبحسب بيان صادر عن الشرطة فى برلين تم اعتقال رجلين الليلة الماضية فى شونبيرج، بحسب قناة "روسيا اليوم". وأوضح البيان أنه بعد سماع أحد السكان صوت انفجار فى فناء أحد المنازل توجهت الشرطة إلى المكان، وعثرت على عبوة ناسفة لم تنفجر بعد، وبعد فتح تحقيق تم اعتقال مشتبه به يبلغ من العمر 29 عاما بعد هروبه من المنزل وشخص آخر يبلغ من العمر 27 عاما. كما عثرت الشرطة على مواد كيميائية فى شقة أحد المشتبه بهم، وتعمل الجهات المختصة على تحليلها.

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