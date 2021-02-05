وليامز : هدف السلطة التنفيذية فى ليبيا إجراء الانتخابات فى 24 ديسمبر

جدة - نرمين السيد - أعلنت المبعوثة الأممية للدعم فى ليبيا، ستيفانى وليامز، اليوم الجمعة، أن هدف السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، هو إجراء الانتخابات فى 24 ديسمبر المقبل، حسبما أفادت قناة "العربية".





وقالت وليامز، فى مؤتمر صحفى منذ قليل، إن عملية انتخاب السلطة الليبية المؤقتة تميزت بالشفافية، مشيرة إلى أن أمامها الكثير من التحديات. وفى وقت سابق اليوم الجمعة، أكدت وليامز، على ضرورة أن تلتزم الحكومة الليبية المقبلة باتفاق وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة من البلاد. وجاءت تصريحات وليامز عقب الإعلان على نتائج عملية التصويت على اختيار السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، التى انتهت اليوم الجمعة، باختيار محمد يونس المنفى، رئيسا للمجلس الرئاسى، وموسى الكونى وعبد الله حسين اللافى لعضوية المجلس الرئاسى، وعبد الحميد محمد دبيبه رئيسا للحكومة.

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