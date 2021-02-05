بايدن : تأثير جائحة كورونا ما زال قويا فى الولايات المتحدة 

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، قال بايدن، إنه على الجمهوريين أن يبذلوا جهدا أكبر فى قضية حزمة التحفيز الاقتصادى لمواجهة تداعيات كورونا.
وتعهد بايدن بالتحرك سريعا لمواجهة معاناة الأميركيين جراء كورونا، رافضا خفض حجم المساعدات المالية للأمريكيين فى حزمة التحفيز.
وأمس الخميس، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن الولايات المتحدة عادت مجددا و"سنبنى تحالفاتنا الدولية وسنواجه التحديات من وباء كورونا والتغير المناخى".
وأضاف الرئيس الأمريكى فى كلمة له من مقر وزارة الخارجية الأمريكية، "سيخرج الشعب الأمريكى من أزمته أكثر قوة.. ويجب الاعتماد على الدبلوماسية لمواجهة التحديات".
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