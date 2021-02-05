الإمارات ترحب بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، أثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، فى بيان لها، على جهود الأمم المتحدة بشأن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، مؤكدة تعاون دولة الإمارات الكامل مع السلطة الجديدة بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار وتطلعات الشعب الليبى.
وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تتطلع إلى نجاح ما تبقى من مسارات برعاية بعثة الأمم المتحدة، معربة عن أملها فى ان يدعم هذا الإنجاز الاستقرار فى ربوع ليبيا، بما يحفظ سيادتها الوطنية ويحقق تطلعات شعبها.
وفى وقت سابق، أعلنت مندوبة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفانى وليامز، فوز القائمة الثالثة فى المرحلة الثانية من الجولة الثانية لانتخاب أعضاء السلطة التنفيذية فى ليبيا، ليصبح محمد يونس المنفى رئيسا للمجلس الرئاسى، وعبد الحميد دبيبه رئيسا للحكومة المقبلة.
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