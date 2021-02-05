ألمانيا تستدعى السفير الروسى على خلفية طرد دبلوماسيين أوروبيين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك"، أفادت الخارجية الألمانية بأن: "سكرتير وزارة الخارجية الألمانية ميجيل بيرجر، دعا اليوم السفير الروسى إلى محادثة عاجلة فى وزارة الخارجية وأبلغه بوضوح بالموقف الألمانى".

وأعلن وزير الخارجية الألمانى، هايكو ماس، قبل ذلك، أن قرار وزارة الخارجية الروسية إعلان دبلوماسيين أوروبيين أشخاصا غير مرغوب بهم لن يبقى دون رد إذا لم تغير روسيا قرارها.

واعلن الناطق باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، اليوم الجمعة، أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية فى الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، أدان قرار روسيا طرد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين، داعياً إلى إعادة النظر فى هذا القرار.

هذا وأعلنت روسيا، فى وقت سابق من اليوم الجمعة، أن ثلاثة دبلوماسيين من ألمانيا والسويد وبولندا أشخاصا غير مرغوب بهم على أراضيها، على خلفية مشاركتهم فى مظاهرات غير مصرح بها.