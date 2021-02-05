أخبار اليمن : محمد وأحمد.. توأم بكبد وغشاء قلب واحد يغادر صنعاء إلى الأردن

محمد وأحمد.. توأم بكبد وغشاء قلب واحد يغادر صنعاء إلى الأردن
يتوجه غدا التوأم السيامي أحمد ومحمد الذي ولد في مستشفى السبعين خلال شهر ديسمبر الماضي، إلى العاصمة الأردنية عمان لإجراء عملية الفصل بينهما.
وأوضحت مدير عام مستشفى السبعين للأمومة والطفولة الدكتورة ماجدة الخطيب أن صحة التوأم السيامي مستقرة بعد مرور شهر ونصف على ولادتهما.
وذكرت أنه سيتم نقل التوأم السيامي برفقة والديهما عبر طائرة إجلاء طبي تابعة للأمم المتحدة وستتم العملية الجراحية لفصلهما بعد نحو ثلاثة أشهر، وفقاً لوكالة سبأ.
وأشارت الدكتورة الخطيب، إلى أن عملية الفصل ستكون في الأعضاء المشتركة الكبد وغشاء القلب والحجاب الحاجز بحسب الفحوصات.
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