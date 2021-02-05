البرلمان العربى يؤكد دعمه لسيادة ليبيا ويرحب بتشكيل السلطة الجديدة

جدة - نرمين السيد - رحب عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى بنتائج انتخابات السلطة التنفيذية الليبية التى تمت فى إطار ملتقى الحوار السياسى الليبى، الذى تستضيفه جنيف، والتى أسفرت عن انتخاب المجلس الرئاسى الليبى ورئيس لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة.





وهنأ رئيس البرلمان العربى فى بيان صدر مساء اليوم الشعب الليبى بمناسبة التوصل إلى هذه الخطوة الهامة التى تمثل مرحلة مفصلية نحو تجميع صفوف الليبيين وتوحيد جهودهم نحو السلام والبناء والتنمية.

وأعرب عن تقديره للجهود التى قامت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا لدعم وتيسير التوصل إلى هذه الخطوة الهامة، نحو تحقيق طموحات الشعب الليبى فى السلام الشامل والاستقرار الدائم فى ليبيا.

وجدد العسومى موقف البرلمان العربى الدائم والثابت بشأن دعم كل ما من شأنه الحفاظ على سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها وصون وحدتها الوطنية، مطالباً جميع الأطراف الليبية بالبناء على هذا الإنجاز الذى تحقق، والعمل على إنجاح المسارات الأخرى، بهدف التوصل إلى حل نهائى ومتكامل للأزمة فى ليبيا بإرادة ليبية خالصة.