لبنان يسجل 3.071 إصابة جديدة بكورونا و98 وفاة

جدة - نرمين السيد - وجاء فى تقرير لوزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد بلغ 315 ألفا و340 حالة، وحصلة الوفيات 3495 حالة.

وسجلت وزارة الصحة اللبنانية تراجعا طفيفا لعدد الإصابات اليومى مقارنة بيوم الخميس، حيث تم تسجيل 3.107 حالات، وارتفاعا فى عدد الوفيات (98 مقابل 82 يوم أمس).

وحسب تقرير الجمعة، بلغ عدد حالات الشفاء 2.287 حالة، وعدد المرضى فى العناية المركزة 920 شخصا، منهم 327 شخصا على أجهزة التنفس الاصطناعى.

وفرضت السلطات اللبنانية إغلاقا عاما فى البلاد يستمر حتى 8 فبراير الجارى، بعد ارتفاع حاد بعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد أعياد الميلاد ورأس السنة.