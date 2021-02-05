اليمن يرحب بتعيين واشنطن لـ تيم ليندر مبعوثا خاصا إليه

جدة - نرمين السيد - رحبت الحكومة اليمنية بما ورد فى خطاب الرئيس الأمريكى، جو بايدن بالتأكيد على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة فى البلاد، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".





وفى بيان للخارجية اليمنية، رحبت الحكومة بتعيين الرئيس الأمريكى لـ تيم ليندر كينج مبعوثا خاصا لليمن، وعدّت ذلك خطوة أخرى مهمة تتخذها الولايات المتحدة ضمن مساعيها الداعمة والمساندة للحكومة والشعب اليمنى لإنهاء الحرب التى أشعلتها ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران.

وجددت الحكومة اليمنية التزامها التام بالعمل مع تحالف دعم الشرعية وأعضاء المجتمع الدولى للتوصل إلى حل سياسى يجلب السلام الشامل والمستدام فى اليمن يستند على المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطنى الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216.