السعودية : نأمل من تشكيل سلطة تنفيذية جديدة إخراج المرتزقة من ليبيا

جدة - نرمين السيد - رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، بنتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة من قبل ملتقى الحوار السياسى الليبى، المنعقد اليوم فى جنيف برعاية الأمم المتحدة.





وتطلعت السعودية، لأن أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية فى ليبيا، مثنية على جهود الأمم المتحدة المثمرة فى ذلك. وعبرت السعودية، عن أملها فى أن يحافظ هذا الإنجاز على وحدة وسيادة ليبيا، بما يفضى إلى خروج كافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة، ويؤسس لحل دائم يمنع التدخل الخارجى الذى يعرض الأمن الإقليمى العربى للمخاطر.

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