الحبس 6 أشهر وغرامة مالية 10 آلاف دينار.. الداخلية الكويتية تصدر تحذيرا شديد اللهجة بشان كورونا

اصدرت وزارة الداخلية الكويتية تحذيرا شديد اللهجة للجميع، حيث شددت علي ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، وعدم التجمعات أو الاحتفال بالاعياد الوطنية.
كما شددت الوزارة الكويتية، في بيان لها منذ قليل، علي ضرورة عدم اقامة حفلات، بما فيها الأعراس، سواء في اماكن عامة او خاصة.
ووجهت الداخلية الكويتية الجميع بضرورة منع الاستقبالات في الديوانيات الخاصة.
وقالت الوزارة بيانها قائلة: من يخالف ذلك سيتعرض للحبس مدة لاتتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاشتراطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، وتطبيق كافة قرارات وتعليمات السلطات الصحية.
ونوهت الوزارة بأن كل من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية، وأنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعلا يخالف أحكام القانون رقم 1969/8 وقرارات وتعليمات السلطات الصحية.
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