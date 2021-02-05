7 دنانير تقود مصرية إلى غياهب السجون الكويتية

أفادت صحيفة القبس الكويتية بأن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية الكويتية تمكنوا من القبض علي تشكيل عصابي تتزعمه مصرية تقيم بالبلاد ومندوبان لبناني ومصري.

وذكرت الصحيفة الكويتية ان المتهمين كانوا يقومون بإدارة شبكة لتعيين الحجاب في المحاكم المختلفة من أبناء الجالية المصرية، مقابل 7 دنانير عن كل يوم عمل.

والمحت الصحيفة إلى إنه تم ضبط المتهمين الثلاثة، وإحالتهم إلى مكتب التحقيق في المباحث الجنائية، وتوثيق اعترافاتهم، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وكشف مصدر أمني الصحيفة عن تفاصيل القبض علي الشبكة حيث قال المصدر : إن معلومات سرية وصلت لرجال المباحث عن نشاط مقيمة مصرية تعمل في إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة العدل في عرض وظيفة حاجب محكمة على الراغبين في العمل، وذلك بطريقة مخالفة للقانون.

وأضافت الصحيفة بحسب المصدر الأمني : ان رجال المباحث أعدوا كمينًا للمتهمة قبل يومين بناءً على العرض المقدم منها للراغبين في العمل حيث تحدث مصدر المباحث هاتفيًا مع أفراد التشكيل العصابي على أنه شخص يبحث عن وظيفة حاجب محكمة وفق العرض المقدم منهم، وبالفعل تم الاتفاق مع مندوب يرد على الهاتف المخصص للنشاط الإجرامي.

وواصل المصدر سرد التفاصيل قائلا : أن أفراد التشكيل العصابي اتفقوا مع مصدر المباحث على التعيين بوظيفة حاجب محكمة في محكمة، مقابل 7 دنانير عن كل يوم عمل، حيث تم الترتيب مع رجال المباحث، وأثناء التحاور بين مصدر المباحث والعصابة تم ضبط المندوب نفسه، الذي اعترف بدوره على زعيمة العصابة والمندوب الآخر، وتم ضبطهم وإحالتهم إلى جهة التحقيق.