تحرك عاجل من السلطات.. مدينة سعودية تشهد زحاما كبيرا رغم كورونا

أصدر محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، قرارا عاجلا بإغلاق الواجهات البحرية احترازيًا بسبب الازدحام الكبير الذي شهدته مؤخرا.

وافادت أمانة جدة اليوم (الجمعة) بأنها وبالتعاون مع الجهات الأمنية نفذت القرار فورا، من أجل ضمان سلامة الزوار من كورونا.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديوهات وصورًا للازدحام الكبير للزوار.

ويشار الي ان وزارة الداخلية السعودية، بدأت امس الخميس، في تمام العاشرة مساءا بتوقيت السعودية، عدة إجراءات احترازية، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وضمن هذه القرارات، إيقاف جميع المناسبات وحفلات الزواج، لمدة 30 يوما قابلة للتجديد، وإيقاف الفعاليات والأنشطة الترفيهية لمدة 10 أيام قابلة للتجديد.

كما نصت هذه القرارات على إغلاق صالات السينما، ومراكز الألعاب والترفيه، والمراكز الرياضية.

كما تقرر عدم تخطي التجمعات في المناسبات الاجتماعية لاكثر من 20 شخصا، لمدة 10 أيام قابلة للزيادة.

فيما أعلنت الداخلية السعودية إلغاء أي خدمات لتقديم اللبطات الداخلية في المطاعم والمقاهي، لمدة 10 أيام قابلة للزيادة.