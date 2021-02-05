الأردن يرحب بنتائج انتخابات السلطة التنفيذية الليبية

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية والتي تم اختيار أعضائها من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد اليوم في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

أعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز عن ترحيب المملكة الأردنية الهاشمية بهذه الخطوة الإيجابية وتمنياتها للسلطة المؤقتة النجاح في إدارة المرحلة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021 وتسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة.

وثمن الفايز جهود الأمم المتحدة وكافة الأطراف الإقليمية والدولية في رعاية العملية السياسية في ليبيا وجهود الأطراف الليبية في تغليب المصلحة الوطنية لإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار وتلبية طموحات الشعب الليبي الشقيق في النمو والازدهار.

وأعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز ، فوز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي الليبي.

وأكدت الأمم المتحدة فوز موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي بعضوية المجلس الرئاسي الليبي.

وقالت ويليامز في مؤتمر صحفي إن عبد الحميد دبيبه فاز برئاسة الحكومة الليبية المقبلة، وذلك بعد تصويت ملتقى الحوار الليبي على القائمتين المترشحتين للجولة الأخيرة.

أوضحت ويليامز خلال كلمتها أنه يجب ‏على الحكومة الليبية المقبلة أن تحصل على ثقة البرلمان خلال 21 يوما.

أشارت إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون حكومة كفاءات تمثل أطياف الشعب الليبي، داعية السلطة إلى تنفيذ وقف إطلاق النار وإعادة توحيد المؤسسات الليبية.

تابعت ويليامز "تم الاتفاق على أول ميزانية موحدة منذ 2014 وهي قيد الإصدار من المجلس الرئاسي الحالي".

وأضافت أنه في حال ان يتم منح الثقة للحكومة الجديدة خلال 21 يوما سيعود القرار إلى ملتقى الحوار السياسي.