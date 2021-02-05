تركيا تتمدد بالباطل.. إنشاء 3 قواعد عسكرية جديدة على الأراضي السورية

افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، بقيام القوات التركية بإنشاء 3 قواعد عسكرية قرب طريق الـ m4″ " بريف عين عيسى شمالي الرقة، ليرتفع عدد القواعد العسكرية قرب خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية إلى 10.
وذكر المرصد السوري أن القواعد التركية تنتشر في كل من قرية معلق المقابلة لناحية عين عيسى، وأخرى مقابل استراحة صقر غربي عين عيسى بـ2 كيلو متر، وقاعدة في قرية الصيدا شمال عين عيسى، وقاعدة أخرى مقابل استراحة النخيل شرقي الناحية بـ2 كيلو متر، وبالقرب من قرية جهبل، وقاعدتين تبعدان نحو 4 كيلو متر عن مركز ناحية عين عيسى.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان في 4 نوفمبر الماضي قد رصد أيضا إنشاء القوات التركية قاعدة عسكرية جديدة بالقرب من طريق "m4" غربي ناحية عين عيسى شمال محافظة الرقة.
ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن القوات التركية أصبحت تتمركز في 5 قواعد عسكرية قرب طريق "m4" .
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