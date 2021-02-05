كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده الـ 36 بطريقة مميزة

احتفل البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى بعيد ميلاد الـ36، حيث ولد فى 5 فبراير 1985 وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر كريستيانو برفقة أسرته وعلق قائلًا "36 سنة ، لا يصدق! يبدو الأمر وكأن كل شيء بدأ بالأمس ، لكن هذه الرحلة مليئة بالفعل بالمغامرات والقصص التي يجب تذكرها. أول كرة لي ، فريقي الأول ، هدفي الأول ... الوقت يمر بسرعة! من ماديرا إلى لشبونة ، ومن لشبونة إلى مانشستر ، ومن مانشستر إلى مدريد ، ومن مدريد إلى توريم ، ولكن قبل كل شيء ، من أعماق قلبي إلى العالم .

وتابع "لقد قدمت كل ما بوسعي ، ولم أتراجع أبدًا وأنا لقد حاولت دائمًا تقديم أفضل نسخة ممكنة مني. بالمقابل أعطيتني حبك وإعجابك ووجودك ودعمك غير المشروط. ولهذا ، لن أتمكن أبدًا من أن أشكرك بما فيه الكفاية. لم أكن لأفعل بدونك. بينما أحتفل بعيد ميلادي السادس والثلاثين والعام العشرين كلاعب كرة قدم محترف ، يؤسفني أنني لا أستطيع أن أعدك بـ 20 عامًا أخرى من هذا.

وأضاف "لكن ما يمكنني أن أعدك به هو أنه طالما استمررت في العمل ، فلن تتلقى مني أقل من 100٪! أشكركم مرة أخرى على كل دعمكم وعلى رسائلكم ومبادراتكم الطيبة خلال هذا اليوم. هذا يعني الكثير بالنسبة لي ولكم جميعًا مكانة خاصة في قلبي.