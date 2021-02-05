بوجدانوف يبحث مع السفير السوري في موسكو تطورات الأوضاع في سوريا

تبادل ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي ونائب وزير الخارجية الروسي وجهات النظر مع رياض حداد سفير سوريا في موسكو، حول تطور الأوضاع في سوريا وما حولها.
وذكر بيان للخارجية الروسية نشرته سفارتها بالقاهرة، على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) اليوم، أن كلا الجانبين أكدا أهمية تعزيز التعاون الروسي- السوري متعدد الأوجه بما يعود بالفائدة على الجانبين، وذلك في سياق استعادة البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية ما بعد الصراع في سوريا.
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