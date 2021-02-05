جدة - نرمين السيد - وأشارت الوزارة إلى أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى إسبانيا وصل إلى مليونين و941 ألفا و990 حالة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
ولم تنشر وزارة الصحة حصيلة الضحايا خلال اليوم الأخير، مشيرة إلى أن عدد الوفيات خلال الأسبوع الأخير بلغ 1.951 شخصا، ليصل إجمالى الوفيات إلى 61.386 حالة.
يذكر أن إسبانيا أعلنت نظام الطوارئ فى أواخر أكتوبر الماضى على خلفية الموجة الثانية لوباء فيروس كورونا، وتم تمديده فى وقت لاحق حتى مايو المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسبانيا تسجل 28 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.