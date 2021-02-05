إسبانيا تسجل 28 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوزارة إلى أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى إسبانيا وصل إلى مليونين و941 ألفا و990 حالة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

ولم تنشر وزارة الصحة حصيلة الضحايا خلال اليوم الأخير، مشيرة إلى أن عدد الوفيات خلال الأسبوع الأخير بلغ 1.951 شخصا، ليصل إجمالى الوفيات إلى 61.386 حالة.

يذكر أن إسبانيا أعلنت نظام الطوارئ فى أواخر أكتوبر الماضى على خلفية الموجة الثانية لوباء فيروس كورونا، وتم تمديده فى وقت لاحق حتى مايو المقبل.