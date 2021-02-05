البيت الأبيض : اجتماع لجنة الأمن القومى سيركز على الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيجتمع بأعضاء مجلس الأمن القومى، اليوم الجمعة لبحث الشرق الأوسط، لكنها أوضحت أن الاجتماع لن يتخذ أى قرارات.





وذكرت المتحدثة فى إفادة صحفية بالبيت الأبيض، أن "التركيز سينصب بشكل عام على الشرق الأوسط. إننى متأكدة من أن إيران ستكون جزءا من المناقشات.. لن يتخذ الاجتماع قرارات"، مشيرة إلى أن الرئيس جو بايدن لن يحضر الاجتماع.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، قد غردت فى وقت سابق من اليوم، بأن مجلس الأمن القومى سيستضيف، خلال اليوم الجمعة، اجتماعات سياسية مشتركة مع عدد من الوكالات، وستشمل مناقشة مجموعة واسعة من قضايا الشرق الأوسط، بحسب قناة "روسيا اليوم".

ولفتت بساكى، فى التغريدة، إلى أن اجتماع المجلس يجب ألا يكون مفاجئا، وأنه "جزء من مراجعة السياسة الجارية، وليس حاسما".

وأضافت فى تغريدة أخرى، أنه "لا توجد سياسات معلقة يمكن الإعلان عنها، سنتشاور على نطاق واسع مع الكونغرس والشركاء قبل اتخاذ أى قرارات".

وأكدت بساكى أن "الاجتماع دليل على عودة العمل بين مختلف الوكالات، بعد أربع سنوات طويلة من عملية اتخاذ قرارات بدوافع شخصية"، فى إشارة إلى سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب.