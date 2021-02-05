وذكرت المتحدثة فى إفادة صحفية بالبيت الأبيض، أن "التركيز سينصب بشكل عام على الشرق الأوسط. إننى متأكدة من أن إيران ستكون جزءا من المناقشات.. لن يتخذ الاجتماع قرارات"، مشيرة إلى أن الرئيس جو بايدن لن يحضر الاجتماع.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، قد غردت فى وقت سابق من اليوم، بأن مجلس الأمن القومى سيستضيف، خلال اليوم الجمعة، اجتماعات سياسية مشتركة مع عدد من الوكالات، وستشمل مناقشة مجموعة واسعة من قضايا الشرق الأوسط، بحسب قناة "روسيا اليوم".
ولفتت بساكى، فى التغريدة، إلى أن اجتماع المجلس يجب ألا يكون مفاجئا، وأنه "جزء من مراجعة السياسة الجارية، وليس حاسما".
وأضافت فى تغريدة أخرى، أنه "لا توجد سياسات معلقة يمكن الإعلان عنها، سنتشاور على نطاق واسع مع الكونغرس والشركاء قبل اتخاذ أى قرارات".
وأكدت بساكى أن "الاجتماع دليل على عودة العمل بين مختلف الوكالات، بعد أربع سنوات طويلة من عملية اتخاذ قرارات بدوافع شخصية"، فى إشارة إلى سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض : اجتماع لجنة الأمن القومى سيركز على الشرق الأوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.