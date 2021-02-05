عاجل .. البنتاجون : سنستمر بالتعاون مع السعودية فى محاربة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، إنها ستستمر بالتعاون مع السعودية فى محاربة الإرهاب، مؤكدة على أن عمليات الولايات المتحدة ضد القاعدة وتنظيم داعش مستمرة.





وحسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، أضاف البنتاجون "السعودية ما زالت شريكا فى محاربة الإرهاب بالمنطقة.. ولها الحق بالدفاع عن نفسها".

وأمس الخميس، أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن المملكة العربية السعودية تواجه اعتداءات من قوة مدعومة من إيران، فى إشارة إلى ميليشيات الحوثى الإرهابية فى اليمن.

وشدد بايدن على أن "سنواصل دعم السعودية لحماية أراضيها من تهديدات قوات تدعمها طهران"، موضحا "سنعمل مع السعودية للدفاع عن سيادتها ضد أى انتهاكات".

ومن جانبها، أكدت المملكة العربية السعودية، أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة فى اليمن، مرحبة بتصريحات الرئيس الأمريكى جو بايدن حيال التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدى للتهديدات التى تستهدفها.

وأعربت السعودية عن تطلعها لاستمرار وتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة؛ للتعامل مع التحديات فى المنطقة بما فى ذلك الدفع بعملية السلام.