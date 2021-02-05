وكتب لودريان على "تويتر"، اليوم الجمعة: "كانت لدينا مباحثات معمقة ومهمة حول إيران مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن والألمانى هايكو ماس والبريطانى دومينيك راب للتعامل معا مع التحديات النووية والأمنية فى المنطقة".
وأضاف لودريان أن الوزراء تناولوا أيضا "بعض القضايا الملحة الرئيسية الأخرى"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وكانت مصادر أمريكية قد تحدثت أمس الخميس عن إجراء اتصال بين وزراء خارجية الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية بشأن الاتفاق النووى الإيرانى.
وأصبح ذلك أول اتصال لوزراء خارجية الدول الغربية التى وقعت الاتفاق النووى مع إيران فى 2015، بعد وصول الإدارة الأمريكية الجديدة إلى السلطة فى واشنطن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تعلن إجراء محادثات مع بريطانيا وألمانيا وأمريكا حول إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.