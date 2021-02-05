فرنسا تعلن إجراء محادثات مع بريطانيا وألمانيا وأمريكا حول إيران

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، عن إجراء "مباحثات مهمة" مع بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة حول التعامل مع "التحدى النووى والأمنى" من جانب إيران، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وكتب لودريان على "تويتر"، اليوم الجمعة: "كانت لدينا مباحثات معمقة ومهمة حول إيران مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن والألمانى هايكو ماس والبريطانى دومينيك راب للتعامل معا مع التحديات النووية والأمنية فى المنطقة".

وأضاف لودريان أن الوزراء تناولوا أيضا "بعض القضايا الملحة الرئيسية الأخرى"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكانت مصادر أمريكية قد تحدثت أمس الخميس عن إجراء اتصال بين وزراء خارجية الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية بشأن الاتفاق النووى الإيرانى.

وأصبح ذلك أول اتصال لوزراء خارجية الدول الغربية التى وقعت الاتفاق النووى مع إيران فى 2015، بعد وصول الإدارة الأمريكية الجديدة إلى السلطة فى واشنطن.