الجامعة العربية تشيد باختيار السلطة التنفيذية فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - أشادت جامعة الدول العربية، بعملية التصويت التى أجراها بنجاح ملتقى الحوار السياسى الليبى، الذى عقد فى جنيف فى الفترة من 1 إلى 5 فبراير الجارى، وأفضى إلى اختيار السلطة التنفيذية الجديدة للمرحلة التمهيدية فى ليبيا.





ورحب مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، فى بيان، مساء اليوم الجمعة، بنجاح الملتقى فى تحمل مسؤولياته بهذا الشكل الإيجابى، وعبر عن تطلعه لأن يتم تنصيب المجلس الرئاسى برئاسة محمد المنفى، وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، فى أقرب فرصة، حتى تشرع فى تولى مهامها وتمهد لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة فى نهاية العام الجارى. وجدد المصدر دعم ومساندة الجامعة العربية لجميع الجهود الوطنية المبذولة للوصول إلى حل نهائى ومتكامل للوضع الليبى، داعيًا إلى توحيد المواقف الدولية والإقليمية خلف جهود التسوية التى ترعاها البعثة الأممية فى ليبيا على مساراتها السياسية والعسكرية والدستورية والاقتصادية المختلفة.

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