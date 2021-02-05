منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

اعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بنتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف. كما عبرت المنظمة وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" عن أملها في أن يؤدي تشكيل السلطة التنفيذية إلى إحلال الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وثمنت الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة التي رعت ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف.

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