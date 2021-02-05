بعثت الفنانة إليسا عبر حسابها عبر "تويتر" برسالة الي الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله قائلة: "بشير الجميل : 10452 كلم مربع السيد حسن: لبنان تابع لإيران".
وتشهد لبنان حالة من الغثيان بعد مقتل الناشط اللبناني المناوئ لحزب الله لقمان سليم حيث تتجه أصابع الاتهام الي حزب الله اللبناني بمقتل "سليم".
ومن جانبه أصدر حزب الله اللبناني بيانا ادان فيه مقتل الناشط السياسي اللبناني لقمان سليم.
وقال الحزب في بيانه : نطالب الأجهزة القضائية والأمنية المختصة بالعمل سريعًا على كشف المرتكبين ومعاقبتهم.
كما طالب الحزب بمكافحة الجرائم المتنقلة في أكثر من منطقة في لبنان وما يرافقها من استغلال سياسي واعلامي على حساب الأمن والاستقرار الداخلي.
وكان قد عُثر على الناشط لقمان سليم اليوم الخميس مقتولًا داخل سيارته بين العدوسية وتفاحتا بمنطقة قريبة من الاوتوستراد
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إليسا تبعث برسالة نارية لحسن نصر الله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.