سياسي فلسطيني عن قرار "الجنايات الدولية": انتصار للحق

قال المستشار القانوني والمحامي والسياسي الفلسطيني، زيد الايوبي، إن قرار محكمة الجنايات الدولية، اليوم، ببسط ولايتها على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وبالتالي اقرارها بصلاحيتها بنظر جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني؛ هو انتصار تاريخي للحق الفلسطيني، وانصافا قضائيا لآلاف الضحايا من ابناء الشعب الفلسطيني الذين ذاقوا الامرين جراء ارهاب الاحتلال الاسرائيلي، وغطرسته التي لا يمكن لاحد ان يتساهل معها.

وأشار المستشار الايوبي، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، ان بسط ولاية محكمة الجنايات الدولية على الاراضي الفلسطينية؛ يعني ان المحكمة ستباشر نظر جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أيضا : ومن المتوقع ان تصدر المحكمة بناء على قرارها الجديد، مذكرات جلب وتوقيف لعشرات القادة الاسرائيليين "عسكريين وسياسيين" ستتهمهم المحكمة بالضلوع في ارتكاب جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.

وأتم الايوبي تصريحاته، قائلا: "ان النضال القضائي على المستوى الدولي هو احد اوجه المقاومة الشعبية التي كفلها القانون الدولي للشعب الفلسطيني وان ساعة معاقبة قادة الاحتلال على جرائمهم قد اقتربت ومشاهدتهم خلف القضبان اصبحت على مرمى حجر ، لذلك لا بد من الصبر والصمود والثبات حتى نهاية الاجراءات القضائية وادانة قادة الاحتلال".