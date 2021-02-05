نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب وزير خارجية روسيا يبحث مع سفير الكويت بموسكو العلاقات الثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ناقش نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف مع سفير دولة الكويت في موسكو عبدالعزيز العدواني، الأجندة الإقليمية ومسائل التعاون بين الدولتين.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية- في بيان، أوردته وكالة أنباء روسية، اليوم الجمعة- "خلال الحوار تم مناقشة المسائل الأولوية للأجندة الروسية – الكويتية".

وأشارت إلى أن الجانبين تطرقا إلى الجوانب الرئيسية للشئون الإقليمية مع التركيز على التسوية العربية الإسرائيلية والتسوية في الخليج".