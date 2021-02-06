البايرن يحسم معركة الثلوج في برلين ويعزز صدارته البوندسليغا

لم يتأثر بايرن ميونيخ بتساقط الثلوج بكثافة ودرجات الحرارة المنخفضة بشدة ليفوز 1-صفر على مضيفه هيرتا برلين، ويتقدم بفارق عشر نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي في المسابقة.
وأحرز الجناح كينجسلي كومان هدف الفوز بتسديدة من عند حافة منطقة الجزاء غيرت اتجاهها وسقطت من فوق رأس روني يارشتاين حارس هيرتا في الدقيقة 21.
وكان من الممكن للفريق البافاري، الذي سيرحل إلى قطر المشمسة في وقت لاحق للمشاركة في كأس العالم للأندية، أن يفتتح التسجيل مبكرا لكن هدافه روبرت ليفاندوفسكي، الذي هز الشباك في اخر تسع مباريات بالدوري، أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 12.
وسنحت فرصة ذهبية لهيرتا لإدراك التعادل قبل النهاية بدقيقة واحدة عندما أرسل ماتيوس كونيا تسديدة ساقطة من فوق رأس الحارس مانويل نوير لكن الكرة ذهبت إلى جوار المرمى بقليل.
ويملك بايرن 48 نقطة، متقدما بفارق عشر نقاط عن رازن بال شبورت لايبزيج صاحب المركز الثاني، الذي سيواجه شالكه متذيل الترتيب خارج الديار السبت. ويحتل هيرتا المركز 15 برصيد 17 نقطة.
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