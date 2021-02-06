الجنائية الدولية تعلن الولاية القضائية على الأراضى الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا، مساء أمس الجمعة، يقضى بأن المحكمة لها ولاية قضائية على جرائم الحرب فى الأراضى الفلسطينية، الأمر الذى يفتح المجال أمام تحقيق محتمل، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقال القضاة، إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها فى وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أى محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية. وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا فى ديسمبر 2019، إن هناك "أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب فى الضفة الغربية، بما فى ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة". ووصفت جيش الاحتلال الإسرائيلى والجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حركة "حماس" كجناة محتملين. وطلبت من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمى. ورد القضاة فى حكم نشر اليوم الجمعة بأن الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية. وقالوا فى الحكم: "يمتد اختصاص المحكمة فى الوضع فى فلسطين... إلى الأراضى التى تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهى غزة والضفة الغربية، بما فى ذلك القدس الشرقية".

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