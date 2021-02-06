الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لدعم السلطة التنفيذية الجديدة فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، باختيار السلطة التنفيذية الجديدة فى ليبيا، داعيا الليبيين والمجتمع الدولى لدعمها، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





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