بيان مشترك.. أمريكا و4 دول أوروبية ترحب بتشكيل الحكومة الجديدة في ليبيا

رحبت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، في بيان مشترك، بتشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة في ليبيا. وأعرب البيان المشترك عن ترحيب الدول المذكورة بمخرجات منتدى الحوار السياسي الليبي بشأن تشكيل حكومة مؤقتة ووصف البيان تلك التطورات بأنها خطوة حاسمة نحو التوصل إلى حل سياسي تفاوضي وشامل. وطالبت الدول جميع السلطات والجهات الفاعلة الليبية الحالية بضمان تسليم سلس وبنّاء لجميع الاختصاصات والمهام إلى السلطة التنفيذية الجديدة. وتابع البيان "مستعدون لمحاسبة أولئك الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية في ليبيا".

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