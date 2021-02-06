تفاصيل أول اتصال بين وزيري الخارجية السعودي والأمريكي

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالا هاتفيا، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلينكن.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، هنأ الوزير السعودي، نظيره الأمريكي، على توليه المنصب الجديد.
وأعرب "بن فرحان" عن تطلع المملكة، للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة التحديات المشتركة، وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما استعرض الوزيران، العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويعد ذلك الاتصال هو الأول بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن منذ توليه المنصب قبل أيام.
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