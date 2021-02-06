بريطانيا ترحب بتشكيل حكومة ليبية مؤقتة

قال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، اليوم السبت، إن بلاده ترحب باختيار سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة في ليبيا.
وأضاف راب في بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية: "ترحب المملكة المتحدة بهذه الخطوة الواعدة نحو حل سياسي دائم للصراع في ليبيا ومستقبل أكثر سلامًا لجميع الليبيين".
وتابع: "هذه الخطوة ستقود السلطة ليبيا إلى إجراء انتخابات وطنية ديمقراطية في ديسمبر 2021".
وأختير مساء أمس الجمعة محمد يونس بشير المنفي رئيسا جديدا للمجلس الرئاسي، و عبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة.
كما ضمت قائمة المنفي عضو المجلس الرئاسي السابق موسى الكوني، الذي أصبح عضوا في المجلس الرئاسي عن إقليم فزان.
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