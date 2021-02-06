عقوبات من مايكروسوفت ضد مشرعين في الكونغرس الأميركي

قالت شركة ميكروسوفت إنها ستعلق جميع التبرعات التي تقدمها لجنة العمل السياسي التابعة لها حتى عام 2022 لجميع المشرعين الأميركيين الذين صوتوا رفضا للتصديق على انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

وستعلق الشركة أيضا المساهمات لمسؤولي الدولة والمنظمات التي دعمت الاعتراضات أو اقترحت إلغاء الانتخابات الأميركية خلال نفس الفترة. وقالت مايكروسوفت إنها "ستروج وتنضم إلى حوار مع الشركات والمنظمات الأخرى التي ترغب في تعزيز الديمقراطية. الأحداث الأخيرة فجرت قضايا ذات أهمية (للجان العمل السياسي) عبر مجتمع الأعمال".

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