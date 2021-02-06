واشنطن تبحث مع "الترويكا" الأوروبية نووي إيران

ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إيران وقضايا أخرى في اجتماع افتراضي مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الوقت الذي تدرس فيه المجموعة كيفية إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان على تويتر "أجرينا محادثات مستفيضة ومهمة بشأن إيران لنعالج معا التحديات النووية وتحديات الأمن الإقليمي" مضيفا أنهم ناقشوا أيضا قضايا أخرى.

وقال على تويتر "أجرينا محادثات مستفيضة ومهمة بشأن إيران مع الوزير (أنتوني) بلينكن وهايكو ماس ودومينيك راب للتعامل سويا مع التحديات النووية وفي مجال الأمن الإقليمي" مضيفا أنهم تناولوا كذلك قضايا ملحة أخرى.

وتمثل تلك المحادثات رفيعة المستوى أحدث خطوات إدارة الرئيس جو بايدن الجديدة لاستكشاف كيفية احياء الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الكبرى عام 2015 ولكن الرئيس السابق دونالد ترامب تخلى عنه في 2018.

وامتنع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس عن التعليق على جوهر الاجتماع لكنه قال إن واشنطن تريد "التأكد من أننا نعمل بشكل وثيق مع شركائنا الأوروبيين" بشأن إيران.

وكان مسؤول أميركي قد قال في وقت سابق إن الاجتماع بين بلينكن ولودريان والبريطاني دومينيك راب والألماني هيكو ماس سيتناول أيضا جائحة فيروس كورونا وروسيا والصين وميانمار والمناخ.