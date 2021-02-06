عقيلة صالح يرحب بتشكيل السلطة فى ليبيا ويأمل بإجراء الانتخابات فى موعدها

جدة - نرمين السيد - رحب المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، بتكوين سلطة تنفيذية جديدة فى ليبيا، متمنياً التوفيق للجميع من أجل إخراج ليبيا من أزمتها حتى الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى موعدها المُحدد، حسبما أفادت قناة "الحدث".





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