مقتل وإصابة 3 من الشرطة العراقية في هجوم مسلح بكركوك

أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء أمس الجمعة، بوقوع هجوم مسلح على نقطة تفتيش للشرطة الاتحادية في داقوق بمحافظة كركوك.
وقالت قناة "السومرية" العراقية إن الهجوم أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين.
ونقلت القناة عن مصدر قوله إن اشتباكات اندلعت عقب وقوع الهجوم.
وجاء الهجوم بعد ساعات من الإعلان عن إحباط محاولة اغتيال قائد القوات الجوية العراقية سمير المالكي في بغداد.
ونقلت "السومرية" عن مصدر أمني، قوله إن "خبراء المتفجرات تمكنوا من تفكيك عبوة ناسفة موضوعة أمام منزل سمير المالكي قائد طيران الجيش العراقي في حي العربي ضمن منطقة المنصور في بغداد، دون إصابات تذكر".
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