زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب جنوب إيران

أفاد التلفزيون الإيراني، فجر اليوم السبت، بأن زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة بمحافظة كرمان جنوب البلاد.

وقال التلفزيون إن "زلزالًا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر وبعمق 12 كم ضرب مقاطعة راور التابعة لمحافظة كرمان جنوب البلاد"، من دون الإشارة إلى حجم الخسائر والأضرار نتيجة الزلزال

وأوضح إن هذا الزلزال وقع في الساعة 02:16:26 اليوم السبت، وقد شعر به سكان مدينة كوهبنان وكيانشهر بمحافظة كرمان.