أعلنت الشرطة البريطانية، مساء الجمعة، أنها تتعامل مع حوادث عنف عدة وقعت جنوب لندن وتتضمن عملية طعن قاتلة.
وقالت شرطة العاصمة، في بيان، إنها تلقت 5 بلاغات متتالية خلال الفترة بين الساعة 18:56 و21:12 حول وقوع أحداث عنف في مناطق مختلفة جنوب لندن، مفيدة بإصابة 10 أشخاص ومقتل 1 جراء هجمات بسكين.
وأشارت الشرطة إلى أنها تحقق في ملابسات هذه الحوادث، أوضحت أنه لا توجد في الوقت الحالي معلومات تدفع للاعتقاد أن هذه القضايا مرتبطة ببعضها بعضا.
وذكر المحقق نيكي إيروسميث، في البيان، أن وحدات الشرطة ستنفذ دوريات في مناطق مسؤولية القيادة الجنوبية في لندن، حيث سيتم نشر عناصر إضافيين في الشوارع
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرطة البريطانية تتعامل مع حوادث عنف جنوب لندن بينها عملية طعن قاتلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.